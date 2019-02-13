رياضة | تصريحات غير متوقعة من هازارد عن ساري بعد فضيحة السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات غير متوقعة من هازارد عن ساري بعد فضيحة السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي البلجيكي إدين هازارد لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي عن مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي يلقى انتقادات حادة في الفترة الأخيرة.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت": "كل المدربين الذين تدربت معهم قدموا شيئاً ما، منذ بدايتي مع كلود بويول في ليل حتى ساري".

وتابع حديثه: "كل مدرب يشاهد كرة القدم بفلسفته الخاصة، وما جعلني أصل إلى ما أنا فيه.. كل مدرب فيهم منحني نصيحة خاصة".

وأضاف: "مورينيو كان استثنائياً ولكن الطريقة التي يلعب بها ساري ورودي جارسيا مدرب ليل - هي أكثر طريقة تلائم فلسفتي الكروية".

ويتعرض ساري لانتقادات واسعة بعد سقوط تشيلسي المذل أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في الدوري الانجليزي الممتاز.