رياضة | مهاجم الأهلي على رادار نيجيريا لمواجهة مصر وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي على رادار نيجيريا لمواجهة مصر وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب النيجيري بقيادة جيرنو روهر المدير الفني، تحسبًا لضمه بالمعسكر المقبل.

وحاز أجايي على استحسان المدير الفني لمنتخب بلاده، عقب مستواه اللافت مع ناديه بعد عودته من الإصابة سواء بالدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد منتخل النسور، لخوض معسكر بشهر مارس المقبل، قبل مواجهتي منتخب سيشل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة، ومواجهة مصر وديًا بنيجيريا، نهاية الشهر المقبل.

وكانت بعض التقارير الإعلامية النيجيرية كانت قد أكدت رغبة المدير الفني لمنتخب نيجيريا في إراحة الثلاثي أحمد موسى وإيزاك ساكسيس وأوديون إيجالو وهو ما يعزز من فرص أجايي في الانضمام إلى منتخب بلاده التجمع المقبل.

وانضم أجايي، إلى معسكر منتخب بلاده قبل كأس العالم العام الماضى ولكنه لم يكن ضمن قائمة النسور التي خاضت مونديال روسيا 2018.