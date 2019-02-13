رياضة | طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم صربي سيقوم بإدارة مباراة بيراميدز مع سموحة ضمن الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد بستاد الدفاع الجوي.

ويتكون الطاقم من: نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.