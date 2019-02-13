رياضة | المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء اللجنة، بسبب مباريات الإسماعيلي بالدوري العام.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أعلن عن عودة الدراويش، مرة أخرى إلى منافسات دوري الأبطال عقب استبعاده، وتحديد موعد مباراتيه مع شباب قسنطينة الجزائري.
وحدد الكاف، يوم 23 فبراير موعدًا للقاء الأول في مصر، على أن تكون المباراة الثانية يوم 2 مارس بالجزائر، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويبحث حسين، خلال اجتماعه كيفية الخروج من أزمة مباريات الدراويش، والذي يرتبط بمباريات مع الاتحاد السكندري بكأس مصر والمحدد لها 21 من الشهر الجاري، فيما يواجه طلائع الجيش في الدوري، يوم 25 فبراير، وسموحة في الدوري، يوم 1 مارس المقبل، وهو ما يتعارض مع مبارياته الإفريقية.
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