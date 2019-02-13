رياضة | ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل نادي ليفربول منافسة شرسة مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، من أجل التعاقد مع صفقة بارزة وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي ليفربول لديه رغبة شديدة في ضم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت المعار من بنفيكا نظراً لمستواه اللافت للنظر في الفترة الحالية.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي ليفربول استفسر من وكيل اللاعب الصربي عن وضعه الحالي، وإمكانية ضمه خلال الموسم المقبل.
كما يضع برشلونة اللاعب الصربي يوفيتش ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي بدلاً من لويس سواريز، فيما ربطت تقارير صحفية بين يوفيتش وريال مدريد وأنه سينتقل للبرنابيو 45 مليون يورو.
والجدير بالذكر فأن يوفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا بعد مرور 21 جولة.
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