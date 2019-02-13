شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل خارج قائمة آرسنال لمواجهة باتي بوريسوف باليورباليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- خرج النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال من قائمة فريقه المسافرة إلى بيلاروسيا لمواجهة فريق باتي بوريسوف غدا الخميس في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويعاني أوزيل من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، والذي لا يفضل الاعتماد على نجم ريال مدريد السابق خلال الفترة الأخيرة.

وكانت صحيفة دايلي ميل أكدت أن مجلس إدارة نادي ارسنال بدأ يفقد صبره من تصرفات أوزيل لغيابه عن العديد من المباريات بسبب التحجج بالمرض ومشاكل الظهر المستمرة أو إصابة يعاني منها في الركبة.

بينما شهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد النني، والذي لا يشارك أيضا مع آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي.