شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الفيصلي والاتفاق بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب الفيصلي على الاتفاق 4 - 3 في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحرز الفيصلي هدف في الدقيقة 16 من الشوط الأول، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار، تقدم الاتفاق عن طريق كريستيان جوانكا الذي سجل هدفين في الدقائق 20و32 قبل أن يقلص فهد الأنصاري لاعب الفيلصي الفارق محرزا الهدف الأول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق بالدقيقة 74، قبل أن يسجل دينيلسون بيريرا هدف الفيصلي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، وفي الوقت الضائع نجح فهد الأنصاري في أحراز هدف التعادل القاتل والثاني له في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.

ورفض لويس جوستافو انتهاء المباراة بهذه النتيجة ليسجل هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، ليخطف النقاط الثلاث في أكثر مباريات الموسم أثارة بالدوري السعودي.