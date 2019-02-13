شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا يتمنى هزيمة ثلاثية للإنجليز في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- سمح وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، لنفسه، بإلقاء مزحة على حسابه بشبكة (تويتر)، حيث تمنى "بريكست ثلاثيا" للفرق الإنجليزية من دوري الأبطال أمام نظيرتها الألمانية.

ويعد ذلك إسقاطا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمنيه إقصاء ممثلي الدوري الإنجليزي على يد فرق ألمانية، في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكتب الوزير في حسابه "أعزائي البريطانيون، نحبكم كثيرا ونشعر بحزن كبير لأنكم ستتركون الاتحاد الأوروبي، لكن في دوري الأبطال، نتمنى بريكست ثلاثيا قاسيا".

وتلاقي أندية توتنهام وليفربول ومانشستر الإنجليزية، بورسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكة الألمانية على الترتيب.