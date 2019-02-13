انت الان تتابع خطة جديدة من يوفنتوس لضم النجم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي ما زال يفكر جديًا في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كشفت صحيفة «كوريري ديلو سبورت»، عن تفاصيل الخطة الجديدة، التي تنوي إدارة نادي السيدة العجوز، التقدم به إلى الريدز، من أجل التعاقد مع الفرعون المصري، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث إن النادي الإيطالي لا ينوي التخلي عن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية كبرى في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن اليوفي يخطط لاستغلال ديبالا، لإتمام صفقة التعاقد مع صلاح، الذي بات هدفًا لإدارة السيدة العجوز، من خلال عقد صفقة تبادلية مع الليفر في الصيف المقبل، ينتقل بموجبها ديبالا إلى الريدز، بينما يرتدي صلاح، قميص البيانكونيري. وكشف موقع «كوت أوف سايد»، المتخصص في