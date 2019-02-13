شكرا لقرائتكم خبر عن ‎«لاسارتي»: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام «سيمبا».. وفرصنا في التأهل كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ‎مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فرصة الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ما تزال كبيرة، رغم الخسارة أمام سيمبا التنزاني، وأن الفريق سيلعب على الفوز في المباراتين المقبلتين.

‎وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على الملعب الوطني، بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

‎وأضاف لاسارتي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، ولكن التوفيق لم يكن حليفه، وهذه هي كرة القدم التي يوجد بها جميع الاحتمالات، وعلى الفريق أن يلعب على الفوز في جميع مبارياته المقبلة، وهو ما سنعمل من أجله في الفترة القادمة.

‎وأشار لاسارتي إلى أن هدف الأهلي واضح في المرحلة المقبلة بتخطي مرحلة دور المجموعات، كخطوة نحو الفوز اللقب.

‎وأوضح المدير الفني للأهلي أن المباراة شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت من جانب لاعبي سيبما، والذين تعمدوا السقوط أكثر من ١٥ مرة في الملعب، وهذا لا يتفق مع قواعد اللعب النظيف، ولكن المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر إلى الأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم.

‎وشدد لاسارتي على أن عامل الجو كان له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة في الشوط الثاني مما تسبب في حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين.

‎وأكد المدير الفني للأهلي أنه لعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ على مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.