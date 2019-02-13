شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» في قائمة أرسنال لمواجهة باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، عن قئمة فريقة التي ستواجه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، والتي ستجمعهما غدا الخميس، على ملعب بوريسوف أرينا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.
وشهدت قائمة أرسنال، تواجد النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، في ظل اعتماد إيمري عليه بشكل أساسي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.
وجاءت القائمة كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر «النني» في قائمة أرسنال لمواجهة باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.