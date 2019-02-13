شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم صربي يدير مواجهة بيراميدز وسموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة لقاء بيراميدز وسموحة إلى طاقم تحكيم صربي، في المباراة التي ستجمعهما غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري.

ويقوم بإدارة المباراة حكم الساحة نوراك سيموريتش، ويعاونه دان بيتروفيتش وبويان بانوفيتش وإيمولش جورجيتش.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز التاسع وفي رصيده 25 نقطة.