تشكيل الرسمي للزمالك أمام نصر حسين داي في الكونفدرالية

قام المدير الفني للزمالك كريستيان جروس بالإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة نصر حسين داي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية.

ويشهد التشكيل إجراء تبديل وحيد عن مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى بمشاركة محمد عبدالغني بدلًا من محمود حمدي "الونش".

ويقود خالد بوطيب هجوم الزمالك في المباراة ويواصل المدير الفني الإعتماد عليه للمشاركة بشكل أساسي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بالكونفدرالية

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف "أوباما"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا".

خط الهجوم : خالد بوطيب.

واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحود "الونش" وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.