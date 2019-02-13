شكرا لقرائتكم أحد يسعى لمواصلة الانتصارات والتعاون للاقتراب من الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أحد لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على التعاون، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الفيحاء عن تضميد جراحه حينما يواجه الفتح في المرحلة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يبحث أحد عن مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً على التعاون. وقدّم أحد أداءً لافتاً في المرحلتين الماضيتين، وقد حقق فيهما أول فوزين هذا الموسم حينما تغلب على فريقي الاتفاق 2 - 1 والفيصلي 4 - 1. وتغيّر أداء أحد عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بعدما أبرمت إدارة الفريق 13 صفقة، أبرزهم المغربي محمد فوزير المعار من نادي النصر.

وانتعشت آمال أحد في البقاء موسماً جديداً بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه يقع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة، وفارق 4 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الـ 14.

وفي المقابل يأمل التعاون في إبقاء حظوظه قائمة بالحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل. واستعاد التعاون توازنه في المرحلتين السابقتين عقب الخسائر المتتالية التي تلقاها بعد فوزه على النصر 3-1 وتعادله السلبي أمام اتحاد جدة في المرحلة السابقة، ليحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيحاء عن تضميد جراحه واستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفتح. ولم يعرف الفيحاء طعم الفوز في المراحل الخمس الماضية والتي تلقى فيها 4 خسائر أمام الفيصلي والشباب والهلال والقادسية مقابل تعادل أمام الاتفاق، ليبقى في المركز 14 برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يبحث الفتح عن مواصلة جمع النقاط والابتعاد أكثر عن شبح الهبوط عقب فوزه الثمين على ضيفه الشباب 1-صفر في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.