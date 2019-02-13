شكرا لقرائتكم يوفنتوس: رامسي لم يلعب في مركزه المفضل مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس يوم الأربعاء، إن آرون رامسي لم يلعب في أفضل مراكزه مع أرسنال، مضيفا أن لاعب الوسط سيمنح بطل إيطاليا شيئا مختلفا عندما ينضم إليه الموسم المقبل.
وسيلتحق رامسي بتشكيلة يوفنتوس في يوليو المقبل لمدة أربع سنوات ليصبح ثالث ويلزي يلعب للعملاق الإيطالي بعد جون تشارلز، بين عامي 1957 و1962، وإيان راش.
وشغل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما العديد من مراكز خط الوسط، كما لعب مهاجما على الأطراف خلال 11 عاما قضاها في النادي اللندني.
وقال باراتيتشي إن يوفنتوس قد يعتمد على رامسي في مركز متقدم ضمن خط وسط من ثلاثة لاعبين للاستفادة من قدراته التهديفية.
وأضاف لصحيفة " لا غازيتا ديلو سبورت": في رأيي، رامسي لاعب لم يتم الاستفادة منه في أفضل مراكزه لأنه لم يسبق له اللعب في مركز متقدم ضمن خط وسط من ثلاثة لاعبين وهو الدور الذي يلائمه.
وتابع: لديه مهارات فنية كبيرة ويجيد اللعب بالكرة ويملك عينا ثاقبة على المرمى. قدراته تختلف عما نملكه من لاعبين في يوفنتوس. لا يوجد لدينا أي لاعب مثله في تشكيلتنا.
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