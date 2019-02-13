شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام نصر حسين داى.. واستبعاد عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جرروس المدير الفنى للزمالك على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

كشف مصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" تشكيل الأبيض الذى سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد، بهاء مجدى، محمود الونش، عمر السعيد، محمد عنتر، أيمن حفنى، حميد أحداد"، استبعد جروس، محمد عبد السلام من قائمة المباراة النهائية.

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.