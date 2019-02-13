شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم صربى يدير مباراة بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري عن طاقم صربي لإدارة مباراة بيراميدز مع سموحة ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد باستاد الدفاع الجوي.
ويتكون الطاقم من: نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.
وكان بيراميدز قد طلب استقدام حكام من أوروبا لمواجهة سموحة، وسدد لاتحاد الكرة قيمة استقدام الطاقم الأوروبى البالغة 25 ألف دولار.
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