آل الشيخ يثير الجدل بتصريح جديد: "هنلعب ولا إيه"!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يفرق مع فريقه الفوز أو الخسارة أو التعادل، لكن الأهم هو أنها يتخذون القرار.
وكتب آل الشيخ من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "هنلعب ولا إيه، ولا لسه القعدة الدايمة مخلصتش".
وواصل "لا يفرق معنا الفوز أو الخسارة أو التعادل، الأمر الهام هو أننا نتخذ القرار".
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، قد استبدلت مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري يوم 28 فبراير، بمباراة دور الـ16 لكأس مصر.
وسبق وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه لفكرة استبدال مباراة الدوري مع بيراميدز بأي مباراة أخرى، سواء بالدوري أو الكأس، مرحبا بالتأجيل لما بعد تاريخ 30 مارس.
وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أنهم بانتظار موقف الأهلي، هل سيتمسك بما جاء في بيانه "التاريخي" أم سيلعب المباراة.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يعلق بعد على قرار لجنة المسابقات بوضع مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر يوم 28 فبراير بدلا من مباراة الدوري التي تحدد لها يوم 18 من شهر إبريل.
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