قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تعديل موعد 5 مباريات في الدوري وكأس مصر، بعدما حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، موعد مواجهتي الاسماعيلي مع شباب قسطنطينة الجزائريفي الجولتين الثالثة والرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واعلن الكاف اقامة المباراة الاولى في مصر يوم 23 فبراير الجاري في مصر، على ان تقام المواجهة
وتتمثل الازمة في ان لجنة المسابقات، حددت يوم 21 فبراير موعد لمواجهة الاسماعيلي والاتحاد في كأس مصر، ويوم 25 موعدا لمواجهة الدراويش وطلائع الجيش في الدوري، بجانب تحديد يوم 1 مارس موعدا لمواجهة الاسماعيلي مع سموحة بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعدل مواعيد 5 مباريات في الدوري والكاس بسبب الاسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.