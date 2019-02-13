سعفان الصغير يشيد بـ"الكاف" بعد عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا

سعفان الصغير كتبت- نورهان فضل: أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بقرار الاتحاد الأفريقى بشأن إعادة الفريق للمشاركة بمنافسات دورى أبطال إفريقيا بنسختها الجارية. وأضاف :"لم نرتكب أفعال تستلزم اقصائنا من دورى الأبطال، علينا أن نتمسك بالفرصة وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية فى مشوارنا بدور المجموعات". نتمسك بالفرصة وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية فى مشوارنا بدور المجموعات". واوضح :"أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، تعترف فقط بأن يؤدى كل عضو بالفريق سواء لاعب أو مدرب دوره على أكمل وجه من أجل تحقيق الانتصارات". وأختتم حديثه :"سعيد بإشادة وسائل الاعلام بعد المستوى المميز الذى قدمه حراس المرمى، وأتمنى من جماهير الفريق مزيد من المساندة والمؤازرة خلال الفترة المقبلة".

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