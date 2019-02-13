الزمالك

كتب - أمير فرج:

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

يكون موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا تقام في الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

يدخل فريق الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني، مواجهة نصر حسين داي الجزائري، راغبًا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد السقوط أمام جورماهيا الكيني في أولى جولات دور المجموعات برباعية مقابل هدفين خارج أرضه.

بينما يرغب فريق نصر حسين داي الجزائري في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف.

شاهد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية