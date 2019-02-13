تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة توتنهام الإنجليزى مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الاربعاء، على ملعب ويمبلى، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من أن المباراة تبدوهادئة نسبيًا، إلا أن الأداء المميز الذي يقدمه الفريقان فى دورياتهم المحلية، فالسبيرز زحفوا فجأة واستغلوا السقوط المتتالى لطرفى الصراع ليفربول ومانشستر سيتى وأصبح الفارق بينهما وبين القمة 5 نقاط
أما دورتموند فهم الأفضل فى ألمانيا، يفرضون هيمنتهم على صدارة الدورى الألمانى بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا مونشنجلادباخ، ممتلكًا مجموعة المواهب الشابة فى دورتموند انسجمت سريعًا، ونجحت فى تطبيق أسلوب فافر الذى يميل إلى الكرة السريعة واللجوء إلى اللعب الجماعى.
شاهد.. مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
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