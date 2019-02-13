كتب - كريم عبد المحسن: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم صربي سيقوم بإدارة مباراة بيراميدز مع سموحة ضمن الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز التي مع سموحة ضمن الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز التيستقام في السابعة والنصف من مساء غد بستاد الدفاع الجوي. ويتكون الطاقم من: نوراك سيموريتش، دان بيتروفيتش، بويان بانوفيتش، ايمولش جورجيتش.

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم صربي لإدارة مباراة بيراميدز وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.