تركي آل شيخ يواصل السخرية من مجلس إدارة الأهلي

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واصل تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز الرياضي، السخرية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب مباراة الفريقين التي أثار تحديد موعد أقامتها جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
ووجه سؤال إلى إدارة القلعة الحمراء، عن إذا قرر لعب المباراة في الموعد الذي حدده اتحاد الكرة في كأس مصر.
وقال تركي آل شيخ على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "
وكان اتحاد الكرة قد أعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم 28 فبراير من الشهر الجاري.
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