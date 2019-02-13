الإسماعيلي يُحذر لاعبيه من صلاح أمين

سيدومير يانيفسكي كتبت- نورهان فضل: قرر البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للنادي الإسماعيلي، مشاهدة عدة تسجيلات لفريق النجوم قبل المواجهة التى ستجمعهما السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز. الدورى الممتاز. وحذر جهاز الدراويش من خطورة عدة لاعبين بالفريق الصاعد حديثا للدورى على رأسهم مهاجمه وهدافه صلاح أمين. وكان مهاجم النجوم قد سجل حتى الأن 7 أهداف بعد مشاركته فى 18 مباراة ضمن صفوف فريقه. ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

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