فرج عامر يقدم مشروع لمنع فتنة جماهير الزمالك والأهلي

فرج عامر رئيس نادي سموحة كتب : أحمد البادي أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس الشعب، أنه سيقدم مشروع قانون يحد من التعصب الذ تشهده الساحة الرياضية المصرية. وكتب عامر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لابد ان اتقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يشعل فتيل الفتنة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لابد ان اتقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يشعل فتيل الفتنةبين جماهير الاهلي والزمالك ، الرياضة مش ناقصة تخريب". الجدير بالذكر أن الساحة الرياضية تشهد صراع في الأونة الأخيرة بسبب مشادات بين رؤساء الأندية، وعدم وضع رؤية من جانب اتحاد الكرة لإكمال بطولة الدوري الممتاز.

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