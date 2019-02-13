المحله يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء دمنهور المصيري

كتب- إسماعيل بشير: دخل فريق غزل المحلة معسكر مغلق بالنادى عقب تدريب اليوم الاربعاء استعدادا لمواجهة دمنهور المصيرية والتى ستقام فى الثانيه والنصف بعد ظهر غدا الخميس بستاد المحله. وقد اختار خالد عيد المدير الفني للفريق20 لاعبا لهذه المباراة المصيرية والتى لاتقبل القسمه على اثنين حيث لابديل عن الفوز بالثلاث نقاط لمواصله الزحف على قمة المجموعه والتى يحتلها دمنهور ب33 نقطه وبفارق 6 نقارق المباراة المصيرية والتى لاتقبل القسمه على اثنين حيث لابديل عن الفوز بالثلاث نقاط لمواصله الزحف على قمة المجموعه والتى يحتلها دمنهور ب33 نقطه وبفارق 6 نقارقعن المحله. وقد عقد خالد عيد جلسه مع اللاعبين عقب تدريب اليوم حثهم خلالها الى نسيان لقاء الاوليمبى بكل مافيه والتركيز فى هذا اللقاء المصيرى والذى لابديل فيه عن الفوز بالثلاث نقاط لتقليص فارق النقاط مع دمنهور وخاصة ان اللقاء يقام فى ملعب غزل المحله.

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