اونلاين | (افريقيا لايف) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13-2-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية كل حصري |يلا شوت

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(افريقيا لايف) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13-2-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية كل حصري |يلا شوت

نتابع سوياً مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر والتي من المقرر أن تقام ضمن الجولة الثانية بكأس الكونفيدرالية الزمالك المصري يسعي لحصد أول ثلاثة نقاط بدور المجموعات بعدما أن تلقي هزيمة قاسية وغير متوقعة خلال الجولة الأولي بدور المجموعات أمام غور ماهيا الكيني المباراة التي قد أنتهت برباعية لصالح غور ماهيا علي الرغم من تقدم الزمالك في تلك المباراة عن طريق إبراهيم حسن الذي قد نجح في إحرز الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الأول للمباراة.

(افريقيا لايف) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13-2-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية كل حصري |يلا شوت



الزمالك قد خاض أخر مبارياتة أمام النجوم بالدوري المصري وقد نجح في الوصول إلي المباراة الخامسة عشر بدون هزيمة حيث قد نجح في تحقيق الأنتصار بهدف نظيف أمام النجوم ليحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري علي الرغم من الغيابات الكثيرة خلال المباراة الماضية حيث قد غاب طارق حامد للحصول علي الإنذار الثالث بالإضافة إلي غياب الدولي التونسي حمدي النقاز للإصابة وأيضا غياب محمود كهربا للإيقاف ولكن نجح الزمالك في مواصلة تألقة المحلي.

(افريقيا لايف) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13-2-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية كل حصري |يلا شوت



جروس المدير الفني لنادي الزمالك قد تحدث عن لقاء اليوم وعن فرص الزمالك في الصعود إلي الدور المقبل بكأس الكونفيدرالية الأفريقية حيث قال جميع الفرق بالمجموعة لديهم فرصة من أجل الصعود إلي الدور ثمن النهائي وأضاف مواجهة الزمالك نصر حسين داي لن تكون سهلة كما يعتقد البعض خصوصا أن الفريق الجزائري يملك مدرب صاحب خبرات كبيرة بالقارة الأفريقية وهو الجزائري مزيان إيجيل.