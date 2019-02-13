اونلاين | بث مباشر الأسطورة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بكأس الكونفدرالية الأفريقي اليوم “Livehd7” يلا شوت حصري

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بث مباشر الأسطورة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بكأس الكونفدرالية الأفريقي اليوم “Livehd7” يلا شوت حصري

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بث مباشر الأسطورة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بكأس الكونفدرالية الأفريقي اليوم “Livehd7” يلا شوت حصري



تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3 ونتابع معكم المباراة التي تنطلق في القاهرة الحكم دانييل لاريا.

بث مباشر الأسطورة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بكأس الكونفدرالية الأفريقي اليوم “Livehd7” يلا شوت حصري



مباراة اليوم من تعليق أحمد الطيب، مباراة هامة في كأس الكونفدرالية، ونتابع معكم كل جديد، وتنطلق المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ونتابع الأخبار الهامة.

بث مباشر الأسطورة| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بكأس الكونفدرالية الأفريقي اليوم “Livehd7” يلا شوت حصري

