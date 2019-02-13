اونلاين | ماتش الزمالك اليوم في افريقيا مباشر اونلاين el zamalek يوتيوب الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتش الزمالك اليوم في افريقيا مباشر اونلاين el zamalek يوتيوب الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ماتش الزمالك اليوم في افريقيا مباشر اونلاين el zamalek يوتيوب الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر kora live أون لاين، مباراة الزمالك ونصر جسين داي هي مباراة ستكون حاسمة وهامة في هذا الدور بالنسبة للفريقين، خاصة النادي المصري الذي سيكون مطالب بالفوز بالثلاث نقاط خاصة بعد خسارته مباراة الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف لهدفين، كما أن هذا اللقاء سوف يلعب على أرضية ميدانه وبين جماهيره التي ستكون متواجدة في ملعب برج العرب الحاضن لهذا اللقاء.

ماتش الزمالك اليوم في افريقيا مباشر اونلاين el zamalek يوتيوب الكونفيدرالية



الزمالك ونصر حسين داي مباشر كورة اونلاين kora star، ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة بعد خسارته السابقة أمام غورماهيا الكيني، بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثاني بفارق الأهداف عن المركز الول بثلاثة نقاط بعد الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي في اللقاء السابق الذي أقيم بالجزائر بهدفين لهدف، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماتش الزمالك اليوم في افريقيا مباشر اونلاين el zamalek يوتيوب الكونفيدرالية

