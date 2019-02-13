اونلاين | الآن|مشاهدة مباراة ’’أياكس و ريال مدريد’’ Ajax vs Real Madrid في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن|مشاهدة مباراة ’’أياكس و ريال مدريد’’ Ajax vs Real Madrid في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباراة ريال مدريد وأياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة على ملعب "أمستردام أرينا"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قنوات "بي إن سبورت".
ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، على غرار أياكس الذي يشرف عليه المدرب إريك تن هاج (49 عاما) الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أيندهوفن المتصدر.
ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (13) وتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توّج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.
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البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد وأياكس
ريال مدريد وأياكس مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS -
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