اونلاين | كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي kooora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي kooora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر والسريع لمباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، في مباراة هامة ومرتقبة لعشاق الفارس الأبيض. وسيدخل الزمالك مباراة اليوم لتجنب السقوط في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية من جديد بعدما سقط أمام جورماهيا برباعية مفاجئة. الفريق الجزائري منتشي بفوزه على بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف. وتقام المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة 21:00 الثامنة بتوقيت المغرب 20:00.

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