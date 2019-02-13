اونلاين | تابع لايف - مباراة ريال مدريد ضد اياكس مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ريال مدريد VS اياكس REAL MADRID

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تابع لايف - مباراة ريال مدريد ضد اياكس مباشر (LIVE) مشاهدة مباراة ريال مدريد VS اياكس REAL MADRID

الريال وأياكس وجها لوجه في وجبة كروية دسمة لعشاق الكرة العالمية في العاشرة مساء اليوم، باستاد يورهان كرويف بالعاصمة الهولندية امسترادام.

الريال المنتشي بفوزه العريض على الروخبلانكوس 3-1 يدخل لقاء اليوم وهو يبحث عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية مع سولاري.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس:

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم وهو قادم من فوزً مهم على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس:

على الجانب الأخر يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم، تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس.

وسيبدأ سانتياجو سولاري بنفس طريقته المعتادة وسيدفع براموس وناتشو في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس:

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي.