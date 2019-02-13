اونلاين | بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بكاس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بكاس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مباراة نارية وصعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بكاس الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي:

1- جور مايا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

وسيكون لقاء الزمالك مع نصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الاتحاد الإفريقي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

Zamalek Today| بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة ستار الزمالك ونصر حسين دايHD

الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.

مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت

بعد مرور جولة واحدة من كأس الكونفيدرالية، يحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بعد تغلبه على الزمالك في المباراة الأولى، فيما يأتي خلفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بنفس الرصيد من النقاط، ثم نصر حسين داي والزمالك بالمركز الثالث والرابع على الترتيب بلا أي نقاط.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم

قبل مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين الجزائري، إليكم تشكيلة الفريق المتوقعة اليوم: جنش – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – فرجاني ساسي – طارق حامد – كهربا – اوباما – ابراهيم حسن – خالد بو طيب.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

يرجى من كافة المتابعين وعاشقي الكرة الأفريقية متابعتنا عبر تلك الصفحة بشكل مستمر قبل انطلاق المواجهة، حيث سنوفر لكم لينك بث حي مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب ليتمكن الجميع من الاستمتاع بالفريق الأبيض أونلاين.