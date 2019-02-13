اونلاين | يلا شوت | مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام مشاهدة البث المباشر 13 فبراير | كورة لايف

يخوض فريق ريال مدريد مباراته الأولى فى دورى أبطال أوروبا لعام 2019، عندما يحل ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الـ16 من البطولة المتوج بها فى آخر 3 سنوات.

موعد مباراة أياكس ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD1

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب "أمستردام أرينا"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قنوات "بي إن سبورت".

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، على غرار أياكس الذي يشرف عليه المدرب إريك تن هاج (49 عاما) الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أيندهوفن المتصدر.

ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (13) وتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توّج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.

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