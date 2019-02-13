اونلاين | يلا شوت | مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام مشاهدة البث المباشر 13 فبراير | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام مشاهدة البث المباشر 13 فبراير | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق ريال مدريد مباراته الأولى فى دورى أبطال أوروبا لعام 2019، عندما يحل ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الـ16 من البطولة المتوج بها فى آخر 3 سنوات.
موعد مباراة أياكس ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا
يحل ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD1
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة على ملعب "أمستردام أرينا"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قنوات "بي إن سبورت".
ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، على غرار أياكس الذي يشرف عليه المدرب إريك تن هاج (49 عاما) الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أيندهوفن المتصدر.
ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (13) وتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توّج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.
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مباراة ريال مدريد وأياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT
موعد مباراة ريال مدريد وأياكس
يستضيف أياكس أمستردام فريق ريال مدريد الأربعاء 13 فبراير/شباط انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
موقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1
وسيتولّى كل من رؤوف خليف وخليل البلوشي التعليق على المواجهة المرتقبة.
وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.
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