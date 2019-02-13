رياضة | دوري 2000.. المنيا يهزم مركز شباب مطاي بهدف نظيف ويحتل الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري 2000.. المنيا يهزم مركز شباب مطاي بهدف نظيف ويحتل الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كرة القدم مواليد 2000 بنادي المنيا، فوزا هاما بدوري المنطقة على فريق مركز شباب مطاي بهدف، ونجح لاعبو المنيا في خطف المباراة التي اقيمت بملعب الفريق المنافس بمطاي. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد حسن كوفي، بذلك الفوز يتصدر فريق المنيا صدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة. يقود فريق المنيا مواليد 2000 كل من أحمد ابو بكر مديرا فنيًا، حازم جمال مدربا، محمد يسري مدرب حراس مرمى، د. محمد علي طبيب، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب مدير قطاع الناشئين.

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