رياضة | رئيس سموحة يقدم مقترح للتصدي للفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يقدم مقترح للتصدي للفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب من أجل إخماد الفتنة بين جماهير النادي الأهلي والزمالك في الفترة القادمة. وكتب رئيس سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لابد ان اتقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يشعل فتيل الفتنة بين جماهير الاهلي والزمالك". وتابع فرج عامر :"الرياضة مش ناقصة تخريب". وتشهد الفترة الحالية صراع شرس بين جماهير النادي الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل سخونة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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