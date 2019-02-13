رياضة | تركي آل الشيخ يسخر من مجلس الأهلي مجدداً (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يسخر من مجلس الأهلي مجدداً (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز مرة أخرى من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب عدم حسم موقفه من المشاركة في كأس مصر أمام بيراميدز حتى الأن.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"حنلعب والا اييييه ؟؟!! والا لسه القعدة الدايمة ماخلصتش ؟؟!!! احنا ماتفرقش معانا .. نفوز نخسر نتعادل .. اهم حاجه بناخد قرار ".

ويناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الوقت الحالي موقف الفريق من الاستمرار في مسابقة كأس مصر من عدمه خلال الساعات القادمة.