رياضة | القناة يستضيف الزرقا في لقاء صعب وسط حذر من الفريقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستضيف الزرقا في لقاء صعب وسط حذر من الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل غدا في اطار الجولة الثامنة عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة فريق الزرقا ضيفا على فريق القناة بملعب القناة القديم بالإسماعيلية.

يدخل صاحب الارض اللقاء القناة وهو مهزوم اللقاء الماضي من النصر بهدف نظيف وفي جعبته 30 نقطة من 17 لقاء من 10 مباريات فوز و3 تعادلات و 4 هزائم وسكنت شباكه 10 اهداف وسجل لاعبيه 24 هدف ويعتبر القناة اقوس خط دفاع بالمجموعة السابعة وخامس أقوى خط هجوم. بينما يحل الزرقا ضيفا ثقيلا علي القناة بعد الفوز في اللقاء الماضي علي جمهورية شبين بهدف نظيف ويحتل الزرقا المركز العاشر برصيد 19 نقطة من فوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسارة في 8 مباريات سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 24 هدف. ويسعي لاعبي القناة غدا للفوز علي الزرقا واقتناص لقاء المباراة الثلاث لاستمرار المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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