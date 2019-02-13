رياضة | أومتيتي يريد دعم البارسا أمام ليون في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أومتيتي يريد دعم البارسا أمام ليون في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد المدافع الفرنسي اومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى تدريبات الفريق اليوم، ولكنه مازال غير جاهز للمشاركة مع البارسا في المباريات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الاس"، إن اومتيتي يريد السفر مع بعثة برشلونة إلى فرنسا حتى وإن لم يشارك، والتي تسافر الاسبوع المقبل لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا.