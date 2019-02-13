رياضة | عاجل.. ريال مدريد يفقد نجمه أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يفقد نجمه أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة بعد إصابة نجمه وذلك قبل مباراته الصعبة ضد أياكس أمستردام مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني أن جاريث بيل جناح الريال قد تعرض للإصابة في تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة أياكس.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 13/2/2019 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويذكر فأن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك يوم 5 مارس المقبل في مباراة نارية حيثُ يعيش الملكي فترة لا بأس بها تحت قيادة سولاري.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على أتلتيكو في ديربي مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.