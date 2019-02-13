انت الان تتابع تفاصيل خبر هذه خطة يوفنتوس لإعادة "صلاح" إلى الكالتشيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:47 مساءً - وضع نادي يوفنتوس الإيطالي خطة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن بطل الدوري الإيطالي لا يعتزم التفريط بخدمات جناحه الأرجنتيني باولو ديبالا، رغم الإغراءات المالية التي قد يحصل عليها من أندية أوروبية ثرية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يخطّط لاستغلال الجناح الأرجنتيني بغية جلب "الملك المصري" إلى "أليانز استاديوم"، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن "البيانكونيري" عينه على إبرام صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي العريق، ينتقل بموجبها ديبالا إلى صفوف "الريدز"، في حين يرتدي صلاح قميص "السيدة العجوز".

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من تقارير صحفية ذكرت أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الدولي المصري مقابل 175 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل نحو 200 مليون يورو.

وخاض النجم المصري تجربة احترافية ناجحة في الدوري الإيطالي، بعدما وصل إلى فيورنتينا مُعاراً من تشيلسي الإنجليزي، حيث تألّق ضمن صفوف "الفيولا"، قبل أن يشتريه روما ليبزغ نجمه بشكل لافت، ما دفع ليفربول إلى إعادته مجدداً إلى ملاعب الدوري الإنجليزي، صيف عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح تُوّج هدافاً للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم برصيد 32 هدفاً، كما أحرز هذا الموسم 17 هدفاً، وضعته في صدارة هدّافي "البريميرليغ" بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.