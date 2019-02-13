شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة جاريث بيل أمام أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن بيل يعاني من آلام بسبب كدمة تعرض لها بالتدريبات أمس، ومشاركته في مباراة اليوم ستكون محل شك.
وكانت جماهير الملكي تضع أمالها على النجم الويلزي في مباراة اليوم، خاصة بعد تألقه في مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد وتسجيله هدف.
ووصل جاريث بيل بهدفه في شباك الروخي بلانكوس إلى الهدف "المئوي" له مع ريال مدريد في مختلف البطولات.
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