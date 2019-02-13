انت الان تتابع بسبب عمرو مرعى.. إنبي يهدد النجم الساحلي بـ«فيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن نادي إنبي أرسل خطابًا، يهدد فيه باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لعدم الحصول على 15 % من عائد صفقة انتقال عمرو مرعي، من النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وغاب عن 3 مباريات خاضها الفريق منذ انتقاله، وطالب النادي البترولي في شكواه للجبلاية بإرسال النسبة المستحقة من عقد مرعي أو التهديد بالشكوى لفيفا.

وبدأ مرعي مسيرته في نادي شبان بدواي كلاعب في فريق الناشئين، وبعد ذلك انتقل إلى نادي المنصورة ليلعب سنوات طويلة، وينتقل لنادي وادي دجلة لتبدأ شهرته كمهاجم. وبعد عامين في صفوف وادي دجلة انتقل عمرو مرعي إلى نادي الداخلية ليبدأ فترة جديدة تعدّ الأفضل في مسيرته لمدة عامين، وفي 29 مايو 2016 وقع على عقود