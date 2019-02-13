خطوة جديدة.. ناجي يوضح موقفه من شائعات انضمام صلاح إلى يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لحاجة إلى خطوة جديدة في مشواره الكروي.

وأوضح ناجي خلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت أن صاح يتواجد في واحد من أكبر أندية العالم، نادي صاحب جماهيريه كبيرة في الساحة العالمية.

وبسؤاله عن الشائعات التي ربطت النجم المصري بالانتقال إلى يوفنتوس قال ناجي: "صلاح بحاجة لخطوة جديدة في مشواره الكروي، أحببت فكرة انتقاله إلى يوفنتوس للدخول في دائرة البطولات".

وكانت بعض الشائعات قد تكهنت باحتمالية تقديم يوفنتوس عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ26 عامًا كبديل محتمل لرحيل اللاعب الارجنتيني باولو ديبالا.

وكان مصدر مقرب من محمد صلاح أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن ما يتردد في الوقت الحالي عن وجود مفاوضات من جانب العملاق الإيطالي يوفنتوس ليس صحيحًا.

على الجانب الآخر أكد ناجي أن معسكر منتخب مصر لمواجهة النيجر المقرر له في مارس المقبل سيشهد ضم وجوه جديدة نجحت في فرض اسمها في بطولة الدوري وأكدت أنها تستحق الفرصة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر في الثاني والعشرين من مارس المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفييات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر في يونيو المقبل.