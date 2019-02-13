أزمة مالية طاحنة تضرب برشلونة بسبب رواتب النجوم

كتبت- سارة جاب الله:

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن تعرض نادي برشلونة الإسباني لأزمة قروض قوية قيمتها 140 مليون يورو.

أشارت صحيفة "ماركا" الأسبانية، إن مسئولى برشلونة حصلوا على قروض مالية بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين استثماريين أمريكيين لسد رواتب لاعبي الفريق إلى جانب تمويل الصفقات.

أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة حصلت على 90

مليون يورو من مجموعة بريكوا كابيتال كما حصل على 50 مليون يورو من شركة بارينجس مع تسديد هذا المبلغ إجماليًّا بنسبة فائدة 1.8%.

وحصل برشلونة على مبلغ مالى ضخم من قيمة الصفقات وأبرزها البرازيلى نيمار دا سيلفا بعد بيعه مقابل

222 مليون يورو بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان لكنه أنفق هذا المبلغ فى تمويل صفقة فيليب كوتينيو من ليفربول والتى تم إنهاؤها مقابل 160 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبلي بـ 150 مليون يورو.

وكان الأمر الذى دفع برشلونة للحصول على قروض من الشركات الاستثمارية الأمريكية لسد العجز الداخلى، خاصة بعد ارتفاع قيمة رواتب عدد من نجومه وأبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز.