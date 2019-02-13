أعرب أنديرهيريرا لاعب وسط مامنشستر يونايتد الإنجليزي عن شعوره بالإحباط نتيجة للأهداف التي استقبلتها شباك فريقه أمام باريس سان جيرمان ولكنه أقر بأننا لم نكن الفريق الأفضل، ومع ذلك فقد أعرب النجم الإسباني عن شعوره بأن الفريق يمكن أن يستمد الحافز من انتصاراته الكبيرة خارج ملعبه أمام توتنهام وآرسنال.
وأضاف هيريرا لاعب مانشستر يونايتد يعتقدأن الفريق قادر على الفوز في فرنسا وتعويض هزيمته في ذهاب دور الــ16من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.
وأضاف "الآن لدينا أمثلة جيدة، فقد فزنا خارج ملعبنا على حساب توتنهام، وفزنا خارج ملعبنا على حساب آرسنال. وهي فرق في نفس قوة باريس سان جيرمان،
وواصل حديثه "حيث أقر بأهمية المحافظة على الروح المعنوية المرتفعة عقب الهزيمة في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وهو فريق يرشحه الكثيرون للفوز بالبطولة هذا الموسم، واليونايتد قام بخطوات كبيرة تحت قيادة سولشاير وقد حان الوقت الآن لكي يعيد الفريق تنظيم صفوفه".
كانت هذه تفاصيل خبر هريرا: مانشستر يونايتد قادر على التأهل أمام باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.