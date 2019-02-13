اونلاين | بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي | مشاهدة | يلا شوت | كل حصري | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار لايف

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يلا شوت مباراة الزمالك بث مباشر خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي".

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى| كاس الكونفدرالية

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب بالإسكندرية " بحضور قرابة 10 الآف مشجع، بخلاف الدعوات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى| كاس الكونفدرالية

وستذيع "الدستور" البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على الهواء مباشرة، في إطار يتقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، الأربعاء 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، الساعة التاسعة مساء. تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، القناة الثانية الأرضية، وقنوات "بي إن سبورت". وقال "جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، أن المشوار لا يزال طويلًا في الكونفدرالية، والفريق يحارب في كل مباراة لأجل تحقيق الفوز، وأكد أن الفريق المطلوب منه الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى| كاس الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط بالمجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولي بنتيجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني، فيما يأمل نصر حسين داي في العودة من الإسكندرية بنتيجة ايجابية سواء بالفوز أول التعادل، خاصة بعد فوزه في اللقاء الأول للجموعة علي بترو اتلتيكو الانجولي بنتيجة 2-1 في الجزائري.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى| كاس الكونفدرالية

ويتصدر المجموعة جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي نصر حسين داي بنفس رصيد النقاط 3 في المركز الثاني، وبترو اتلتيكو ثالثا بدون نقاط، والزمالك رابعا بدون نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائري في الكونفيدرالية.