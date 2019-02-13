اونلاين | بث مباشر.. Bein sports مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. Bein sports مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك غمارا صعبا الليلة عندما يستضيف نظيره فريق نصر حسين داي في مباراة نارية اليوم في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية. وفي إطار سعينا لتقديم خدمة مجانية مميزة نقوم بعمل بث حي ومباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم . الزمالك خسر في اولى لقاءاته أمام بطل كينيا جورماهيا بأربعة أهداف لهدفين بينما فاز نصر حسين داي 2-1 على بترو أتلتيكو.

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