اونلاين | رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين

رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب برج العرب مباراة الزمالك مع نظيره نصر حسين داي الجزائري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة كل من نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، بجانب بترو أتليتكو الأنجولي.

رابط يلا شوت HD سريع بث مباشر| الزمالك ونصر حسين داي الأربعاء 13-2-2019 لايف يوتيوب كورة اون لاين



وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 قبل مواجهة الفريق الجزائري صاحب الـ3 نقاط حيث فاز على بترو أتليتكو في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

كيف تأهل نصر حسين داي إلى دور المجموعات بالكونفدرالية؟

نصر حسين داي - منافس الزمالك في مباراة اليوم - استهل مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية بالفوز على ديابل نوار الكونجولي بنتيجة 3-1 (ذهاب وإياب) في الدور التمهيدي للبطولة، ليتأهل إلى دور الـ32 الأول ويلتقي مع جرين إيجلز الزامبي ويتفوق عليه بنتيجة 2-1.

في اطار حرصنا الشيديد علي تقديم الأفضل لذلك يوفر موقع "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، الأربعاء 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، الساعة التاسعة مساء.